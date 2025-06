CYBER ARENA TOUR | il viaggio interattivo di WINDTRE per rafforzare la sicurezza delle imprese

Roma, 19 giugno 2025 – WINDTRE BUSINESS ha lanciato il Cyber Arena Tour, un innovativo viaggio interattivo dedicato alle imprese per elevare la sicurezza informatica. Con un percorso immersivo e coinvolgente, basato su attività di gamification, il tour mira a sensibilizzare e formare i decision maker sulle minacce digitali emergenti, offrendo strumenti concreti per proteggere il proprio business. I partecipanti sono chiamati a fronteggiare sfide reali e a rafforzare la propria cyber posture, perché la sicurezza non è mai troppa.

