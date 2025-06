Curve Inter e Milan stretta sugli abbonamenti? La richiesta! – TS

La tensione tra Inter e Milan si intensifica, con la Procura di Milano che mette nel mirino le curve dei due club. Una stretta sugli abbonamenti si profila come misura chiave per contrastare gli incidenti e il tifo organizzato. Le novità sull'inchiesta promettono di scuotere il mondo del calcio milanese e italiano, aprendo un nuovo capitolo nel controllo della passione più passionale e spesso problematica. Cosa cambierà davvero per i tifosi e le squadre?

NUOVI RISVOLTI – Le novità sull'Inchiesta Curve di Inter e Milan non si arrestano. Nei giorni scorsi il PM della Procura di Milano ha avanzato la richiesta della pena per alcuni degli ex esponenti del tifo organizzato delle due squadre, comminando quasi novant'anni di carcere agli imputati. E anche la Serie A si è mossa col suo avvocato Salvatore Pino, chiedendo un risarcimento dei danni, anche di immagine, agli ultras delle due tifoserie milanesi. La Lega di Serie A, come parte civile, ha chiesto un totale di 475 mila euro alle due Curve.

Inchiesta Curve, Mauro Russo resta ai domiciliari: respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per l’ultrà dell’Inter - Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Mauro Russo, 67 anni, noto ultrà della curva Nord dell'Inter.

