CUORI IMPAVIDI! L’Italia è ai quarti degli Europei di basket femminile dopo 8 anni! Respinta la rimonta della Slovenia

L’Italia del basket femminile torna a splendere sui palcoscenici europei, dimostrando coraggio e determinazione. Dopo otto anni di attesa, le “Cuori Impavidi” conquistano i quarti di finale degli Europei, respingendo con tenacia la rimonta della Slovenia in una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Con il biglietto per Atene già in tasca, la nazionale si prepara a scrivere un’altra entusiasmante pagina di storia.

Il biglietto per Atene è già nelle valige della nazionale italiana di basket femminile. Otto anni dopo l’Italia torna ai quarti di finale degli Europei e lo fa addirittura con un turno d’anticipo, in quello che era considerato il “girone infernale”. Lo fa battendo anche la Slovenia per 77-66 al termine di una partita folle, dominata per venti minuti dalla squadra di Capobianco, arrivata anche sul +24. Nel secondo tempo blackout completo e rimonta delle slovene che pareggiano. Il finale è al cardiopalma, ma il cuore delle azzurre batte più forte e l’Italia si qualifica per i quarti e sabato affronterà la Lituania con addirittura in palio il primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CUORI IMPAVIDI! L’Italia è ai quarti degli Europei di basket femminile dopo 8 anni! Respinta la rimonta della Slovenia

