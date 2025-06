Cuoio di Toscana compie 40 anni festa a Firenze

Celebrare 40 anni di eccellenza artigianale e sostenibilità: è questo il traguardo raggiunto dal consorzio Cuoio di Toscana, che domenica apre le porte nei suggestivi giardini dell'hotel Four Seasons di Firenze. Un evento glamour nel cuore di Pitti Uomo, dedicato a un prodotto simbolo di tradizione e innovazione, per rafforzare l’impegno verso un futuro più sostenibile e autentico. La storia continua, e noi siamo pronti a scrivere nuovi capitoli...

Firenze, 19 giugno 2025 - Con un evento nei giardini dell'hotel Four Seasons di Firenze, nei giorni in cui è in corso l'edizione estiva di Pitti Uomo, il consorzio Cuoio di Toscana celebra i suoi 40 anni di vita, rivendicando il proprio impegno per la sostenibilità. "E' parte integrante della nostra identità fin dalla nascita", afferma Antonio Quirici, presidente del consorzio che "riunisce le principali concerie del comprensorio del Cuoio toscano, rappresentando oggi oltre l'95% della produzione nazionale e circa l'80% di quella europea". Nel corso della serata, Gustavo Adrián Defeo, direttore scientifico di Ctc Ars Tinctoria, ha illustrato uno studio che esamina le caratteristiche di sostenibilità del cuoio, che a differenza dei materiali sintetici si degrada naturalmente ed è in grado di reintegrarsi nel ciclo della natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cuoio di Toscana compie 40 anni, festa a Firenze

