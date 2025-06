Culto dei morti chiese non idonee Casati e Anelli | Valutare eventuali modifiche

Il culto dei morti a Bergamo sta vivendo momenti di grande difficoltà, con regolamenti regionali che mettono in discussione tradizioni e pratiche secolari. Comuni di montagna e comunità locali si trovano a dover affrontare criticità legate a chiese non idonee, casati e anelli, rischiando di compromettere le celebrazioni funebri. Dopo l’articolo di Bergamonews, si fanno sentire le voci di esperti come Roberto Anelli e Davide Casati, pronti a valutare eventuali modifiche per tutelare questa importante tradizione.

Bergamo. Il culto dei morti, stravolto da un regolamento regionale, sta mettendo a dura prova molti Comuni di montagna nella provincia di Bergamo. Dopo l' articolo pubblicato da Bergamonews intervengono Roberto Anelli, vicepresidente commissione sanità, e Davide Casati, componente commissione sanità in Regione Lombardia. "A seguito di diverse segnalazioni raccolte in merito all'impossibilità di ospitare salme e feretri all'interno delle chiese, abbiamo avviato alcuni approfondimenti tecnici e legali sul tema, avviando anche una interlocuzione con la DG Welfare – affermano Roberto Anelli, vicepresidente commissione sanità, e Davide Casati, componente commissione sanità -.

