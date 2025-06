Cuesta è la risposta del Parma yankee all’anziana Serie A può allenare solo perché non è italiano

Il Parma ha scelto Carlos Cuesta, il giovane talento spagnolo di Maiorca, come nuovo allenatore, infrangendo record e aspettative. A soli 29 anni, diventa il più giovane tecnico della Serie A, portando una ventata di freschezza e innovazione in un campionato ancora troppo spesso ancorato ai veterani come Dzeko e Arnautovic. Questa mossa segna una svolta importante: il futuro del calcio italiano potrebbe essere scritto anche dai giovani.

Lo spagnolo, di Maiorca, Carlos Cuesta sarà il nuovo allenatore del Parma. Non solo, batterà anche il record come tecnico più giovane della Serie A (29 anni) in un Paese dove si fa ancora affidamento sugli Edin Dzeko e Marko Arnautovic piuttosto che promuovere i talenti dal campionato Primavera, oppure investire sui giovani europei. Lo scorso anno è stato collaboratore di Arteta allenatore dell’Arsenal. Scoppia la baby-mania delle panchine in Serie A: Carlos Cuesta è il nuovo tecnico del Parma. Il Giornale scrive: Nel campionato più refrattario a valorizzare i giovani calciatori, scoppia improvvisamente la baby-mania delle panchine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cuesta è la risposta del Parma yankee all’anziana Serie A (può allenare solo perché non è italiano)

In questa notizia si parla di: cuesta - parma - serie - risposta

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione.

A 29 anni in Serie A? La risposta, qualora dovesse andare in porto la suggestione, è sì. Carlos Cuesta sembra prossimo a diventare il nuovo allenatore del Parma: gli emiliani, per sostituire Chivu, hanno scelto l'assistente di Arteta all'Arsenal nonché ex memb Vai su Facebook

Cuesta è la risposta del Parma yankee all'anziana Serie A (può allenare solo perché non è italiano); Chi è Carlos Cuesta, il 29enne vice di Arteta scelto dal Parma come allenatore; Carlos Cuesta, chi è il futuro allenatore (da record) del Parma.

Cuesta è la risposta del Parma yankee all’anziana Serie A (può allenare solo perché non è italiano) - Lo spagnolo, di Maiorca, Carlos Cuesta sarà il nuovo allenatore del Parma. Da ilnapolista.it

Giovane, ambizioso e non è un ex calciatore: ecco Cuesta l'allenatore più giovane della serie A - Il Parma ha scelto lo spagnolo che non ha ancora compiuto 30 anni. sport.tiscali.it scrive