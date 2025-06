Cucine Lube inaugura il nuovo LUBE STORE ROMA via Baldovinetti

Cucine Lube apre ufficialmente le porte del suo nuovo Lube Store a Roma, in via Baldovinetti, un elegante spazio di oltre 300 mq dedicato all’eccellenza del design e della qualità. Dal 19 giugno, clienti e appassionati sono stati protagonisti di un’inaugurazione ricca di promozioni e iniziative esclusive. Tra i modelli in esposizione spicca il rivoluzionario SHADE LAB, una cucina raffinata e versatile che incanta per il suo stile unico e personalizzabile.

Cucine Lube ha inaugurato a Roma in via BALDOVINETTI il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro è avvenuto il 19 Giugno con iniziative e promozioni uniche per la clientela per tutta la settimana. Presente nello showroom il nuovissimo modello SHADE LAB, cucina raffinata e versatile che grazie al design delle sue ante e alle molteplici finiture laccate proposte può essere interpretata ed adattarsi ad ogni esigenza abitativa e gusto. In esposizione tutta la nuova collezione IMMAGINA, anche nella versione WOOD, con le sue tonalità e finiture completamente nuove esaltate in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione e design.

