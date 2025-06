Cucinare è portare fuori chi sei Jeremy Chan alla 50 Best | anatomia del sapore come atto emotivo e irripetibile

Jeremy Chan, chef di Ikoyi e protagonista tra i 50 Best, ci invita in un viaggio culinario che va oltre il semplice gusto. La sua cucina è un atto emotivo, un’arte che nasce dalla memoria e si nutre di emozioni e frammenti biografici. Dalla ribellione alle etichette alla sfida di assaggiare i propri piatti, ogni creazione diventa un’esplorazione intima e irripetibile. Scopriamo insieme come l’anatomia del sapore trasforma la cucina in una forma d’arte autentica e viva.

Dalla ribellione alle etichette al rifiuto di assaggiare i propri piatti: lo chef di Ikoyi racconta una cucina che nasce dalla memoria, guidata da emozioni, frammenti biografici e visioni interiori.

