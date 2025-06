Cuccioli di cinghiali investiti e ammazzati per gioco La denuncia della Lega Nazionale per la difesa del cane | Raccapricciante non è goliardia è crimine

Un atto orribile scuote Massa Carrara: due uomini immortalati in un video, divertiti mentre investono e maltrattano cuccioli di cinghiale. La denuncia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane evidenzia come questa barbarie vada oltre la goliardia, configurandosi come un crimine. È inaccettabile che tali comportamenti trovino spazio, richiedendo una risposta ferma da parte delle autorità . La tutela degli animali deve essere un impegno condiviso e senza compromessi.

Sconcerto in provincia di Massa Carrara. In un video due uomini sono stati immortalati a bordo di un’auto, divertiti mentre investono cuccioli di cinghiale. Dalle immagini si vede che scendono dal veicolo, “ne afferrano uno dalla coda e lo sbattono con violenza sull’asfalto, continuando a ridere e filmare ogni istante. Uno dei cinghialini, ancora vivo e tremante, viene più volte sbattuto a terra fino alla morte, mentre le voci fuori campo si alternano tra scherno e incitamento”. A denunciare l’orribile fatto alla Procura della Repubblica di Massa è la Lega Nazionale per la difesa del cane- Animal Protection che ha identificato elementi significativi come il volto del conducente, il veicolo e i nomi menzionati nel filmato e ha richiesto alla Procura di procedere all’identificazione completa dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuccioli di cinghiali investiti e ammazzati per “gioco”. La denuncia della Lega Nazionale per la difesa del cane: “Raccapricciante, non è goliardia, è crimine”

