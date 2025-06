Cucchi sentenza Appello sui depistaggi

I giudici di Roma hanno confermato le condanne nel processo sui depistaggi legati al caso Cucchi, segnando un importante passo verso la verità e la giustizia. La sentenza dell'appello mette fine a un lungo percorso di accertamenti, riconoscendo le responsabilità di alcuni coinvolti mentre altri sono stati assolti o dichiarati prescritti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza delle istituzioni.

18.20 I giudici di Appello di Roma hanno confermato la condanna ad 1 anno e tre mesi per il colonnello dei Carabinieri Lorenzo Sabatino nell'ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi. Confermata anche la condanna a 2 anni e 6 mesi per Luca De Cianni. E' stata riconosciuta la prescrizione per il generale Casarsa e per i militari dell'Arma Cavallo e Soligo. Assolti Colombo Labriola e Testarmata,che erano stati già condannati a 1 anno e 9 mesi. Pena ridotta a 10 mesi per Di Sano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it