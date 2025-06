Cucchi confermata in Appello condanna colonnello Sabatino per depistaggi

La giustizia per Stefano Cucchi fa un altro passo avanti: in appello, la condanna del colonnello Lorenzo Sabatino è stata confermata, segnando una vittoria importante nella lunga battaglia contro l’impunità. Questo verdetto rappresenta un momento cruciale nel tentativo di fare luce sui depistaggi che hanno oscurato la verità sulla tragica morte di Stefano. La vicenda continua a scuotere l’Italia, ricordandoci l’importanza di mantenere viva la memoria e la lotta per la giustizia.

(Adnkronos) – Confermata in Appello la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nel processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. I giudici della Corte di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cucchi, confermata in Appello condanna colonnello Sabatino per depistaggi

In questa notizia si parla di: cucchi - confermata - appello - condanna

Cucchi, appello depistaggi: confermata la condanna al colonnello Sabatino. Prescrizione per il generale Casarsa - Nel complesso panorama giudiziario dei depistaggi legati al caso Cucchi, emerge una conferma significativa: la condanna al colonnello Sabatino si mantiene, mentre la prescrizione riguarda il generale Casarsa.

Confermata in Appello la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nel processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette gior Vai su Facebook

Depistaggi Cucchi, condannato in Appello il colonnello Sabatino, prescritto il generale Casarsa; Processo Cucchi, appello depistaggi: prescrizione per Casarsa, confermata condanna a Sabatino; Depistaggi su Cucchi, condannato anche in appello il colonnello Sabatino. Scatta la prescrizione per il generale Casarsa.

Cucchi, confermata in Appello condanna colonnello Sabatino per depistaggi - Confermata in Appello la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nel processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne ... Scrive adnkronos.com

Stefano Cucchi, appello per depistaggi: prescrizione per Casarsa e conferma condanna a Sabatino - La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, nell’ambito del processo sui depistaggi legati al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne ro ... Segnala msn.com