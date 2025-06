Cucchi colonnello e carabinieri condannati in appello per depistaggio | Segnale contro il senso di impunità

Una svolta significativa scuote il mondo della giustizia italiana: la Corte d'Appello di Roma condanna il colonnello Lorenzo Sabatino e altri carabinieri per depistaggio nel caso Cucchi. Questa sentenza rappresenta un segnale forte contro l'impunità e la difesa dei diritti civili. La verità emerge, ma il cammino verso giustizia completa è ancora lungo. Continua a leggere.

La sentenza emessa nelle scorse ore dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti del colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino e di altri militari nel processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cucchi - colonnello - carabinieri - appello

Cucchi, appello depistaggi: confermata la condanna al colonnello Sabatino. Prescrizione per il generale Casarsa - Nel complesso panorama giudiziario dei depistaggi legati al caso Cucchi, emerge una conferma significativa: la condanna al colonnello Sabatino si mantiene, mentre la prescrizione riguarda il generale Casarsa.

Confermata in Appello la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nel processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette gior Vai su Facebook

Processo Cucchi, appello depistaggi: prescrizione per Casarsa, confermata condanna a Sabatino; Cucchi, colonnello e carabinieri condannati in appello per depistaggio: Segnale contro il senso di impunità; Depistaggi su Cucchi, condannato anche in appello il colonnello Sabatino. Scatta la prescrizione per il generale Casarsa.

Cucchi, colonnello e carabinieri condannati in appello per depistaggio: ‚ÄúSegnale contro il senso di impunità‚ÄĚ - La sentenza emessa nelle scorse ore dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti del colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino e di altri militari nel ... Da fanpage.it

Cucchi, confermata in Appello condanna colonnello Sabatino per depistaggi - Confermata in Appello la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nel processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne ... Scrive adnkronos.com