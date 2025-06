Cucchi appello depistaggi | confermata la condanna al colonnello Sabatino Prescrizione per il generale Casarsa

Nel complesso panorama giudiziario dei depistaggi legati al caso Cucchi, emerge una conferma significativa: la condanna al colonnello Sabatino si mantiene, mentre la prescrizione riguarda il generale Casarsa. Buone notizie per Colombo Labriola e Testarmata, assolti dopo una prima condanna. Un risultato che apre nuovi scenari sul lungo cammino di verità e giustizia, confermando quanto siano fondamentali l’impegno e la trasparenza nel sistema legale italiano.

Assolti invece Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, che erano stati condannati in primo grado a un anno e nove mesi.

