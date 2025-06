Cuba e Perugia rappresentano territori indomabili e che sempre hanno lottato per la propria libertà

Mercoledì 18 giugno la sindaca Vittoria Ferdinandi ha ricevuto a palazzo dei Priori l’ambasciatrice di Cuba in Italia Mirta Granda Averhoff, presente a Perugia per presentare l’iniziativa “Cura senza Confini” realizzata da Afas per il sostegno alla popolazione cubana. Presenti all’incontro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Cuba e Perugia rappresentano territori indomabili e che sempre hanno lottato per la propria libertà"

Collaborazione tra Umbria e Cuba per risollevare la situazione della sanità regionale.

Perugia scende in campo in aiuto di Cuba: ecco la nuova campagna di raccolta dei medicinali nelle farmacie comunali - L'ambasciatrice in Italia, Mirta Granda Averhoff: "Il blocco americano ci mette in difficoltà" ... Scrive corrieredellumbria.it