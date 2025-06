crotone presentato presso la casa della cultura il piano spiaggia

Crotone si prepara ad accogliere l’estate con entusiasmo, presentando presso la Casa della Cultura il nuovo piano spiaggia. Mentre il sole splende e le giornate si allungano, ancora manca il via libera di chi di solito anima queste coste: gli studenti in preparazione agli esami o impegnati in altri impegni. Chi ha l’opportunità di andare al mare può godersi una tranquilla giornata di relax, immergendosi nel silenzio e nella bellezza di un territorio pronto a sorridere.

L’estate è arrivata, il caldo non manca come pure le belle giornate, ma ancora non è il tempo per affermare che a Crotone le distese spiagge sono già frequentate. Mancano chi solitamente li frequenta per tutto il periodo estivo. È la numerosa popolazione studentesca che in questi giorni altri impegni, oltre agli esami di maturità, non se lo può permettere. E la persona che ha la possibilità di recarsi al mare si gode una tranquilla giornata di sole e una spiaggia quasi deserta. Questo, però, per qualche giorno ancora. Intanto è stato presentato presso la casa della cultura, il piano comunale spiaggia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it