Crosetto | Se Usa attaccheranno Iran l’Italia non li seguirà in guerra

Il ministro Crosetto ha chiarito che, in caso di attacco degli Stati Uniti all'Iran, l'Italia non parteciperà alla guerra. Tuttavia, le preoccupazioni per un’escalation nucleare restano alte, alimentando l’ansia di un conflitto che potrebbe coinvolgere anche il nostro Paese. La delicatezza di questa situazione richiede attenzione e prudenza: la stabilità globale è in gioco e ogni decisione può fare la differenza.

Le preoccupazioni, però, rimangono. Il ministro della Difesa, ha ribadito il timore che il conflitto possa avere un'escalation nucleare: "Qui c'è la possibilità di un'escalation per il tipo di armi che vengono usate, questa è la cosa che mi preoccupa di più".

Il ministro Crosetto rassicura: l'Italia resta ferma sulla sua posizione di neutralità, anche di fronte a una possibile escalation in Medio Oriente.

