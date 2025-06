Crosetto ' l' Italia non entrerà in guerra contro l' Iran'

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito con decisione che l’Italia non prenderà parte a eventuali conflitti con l’Iran, sottolineando la mancanza di volontà e possibilità costituzionali di farlo. La nostra posizione, ribadisce, resta ferma e pacifica, riflettendo i valori e gli impegni internazionali del Paese. In un panorama geopolitico complesso, l’Italia si conferma fedele ai principi di diplomazia e pace, evitando ogni coinvolgimento militare che possa mettere a repentaglio la stabilità regionale.

Sicuramente l'Italia non pensa di entrare in guerra con l'Iran. Non penso che ci saranno mai soldati o aerei italiani che potranno bombardare l'Iran, questo mi pare evidente e chiaro. Non solo perché è costituzionalmente impossibile ma non c'è neanche la volontà. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite a "Dritto e Rovescio" che in onda stasera su Retequattro, alla domanda su quale sarà la posizione dell'Italia se gli Usa dovessero decidere di entrare in guerra contro l'Iran. Quanto alle basi aeree americane in Italia il ministro ha spiegato che sono disciplinate da un accordo dei primi anni '50, "molto antico".

