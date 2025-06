Cristiano Ronaldo maglia e dedica inaspettata a Trump | Giochiamo per la pace

In un gesto inaspettato e carico di significato, Cristiano Ronaldo ha inviato una maglia autografata a Donald Trump con la dedica “Giocando per la pace”. Un messaggio che supera lo sport, unendo due figure iconiche in nome della speranza e della solidarietà. Scopri il video di questo emozionante momento, simbolo di un impegno che va oltre i confini del calcio e punta a costruire ponti di pace nel mondo.

