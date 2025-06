Crisi Melavì Un tavolo tecnico in vista

giorni un tavolo tecnico dedicato per individuare soluzioni concrete e sostenibili, al fine di tutelare il patrimonio agricolo e i posti di lavoro della Melavì. L’impegno è massimo: prevenire ulteriori perdite e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità locale, perché il futuro della Valtellina dipende dalla capacità di agire tempestivamente e con determinazione.

Gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica) hanno incontrato a Palazzo Lombardia i rappresentanti della cooperativa Melavì e delle organizzazioni sindacali agricole, per un confronto sullo stato di crisi che sta investendo la storica realtà frutticola della Valtellina. "Abbiamo deciso di istituire fin dai prossimi giorni un tavolo tecnico – dichiarano Beduschi e Sertori – in cui discutere tutti i possibili scenari per affrontare la situazione di Melavì, ma anche per aprire una riflessione più ampia sulle prospettive dell'intero comparto frutticolo valtellinese.