Crisi Marelli | Gentiloni non intervenne patata bollente a Urso

Sei anni fa, la vendita di Marelli ai giapponesi del gruppo Nissan segnò un momento cruciale per l'automotive italiano. Mentre i segnali di crisi si facevano più evidenti, Gentiloni preferì non intervenire, lasciando la patata bollente a Urso. Una scelta che ancora oggi solleva interrogativi sulle responsabilità e le strategie di tutela dell'industria nazionale. La questione rimane aperta: come si sarebbero potute evitare le conseguenze di questa decisione?

Sei anni fa quando l'azienda strategica dell'automotive italiano fu venduta ai giapponesi del gruppo Nissan, Gentiloni non chiese garanzie L'Identità.

Crisi Marelli: Gentiloni non intervenne, patata bollente a Urso.

Crisi Marelli: sindacati-sentinella - 500 dipendenti alla Marelli Corp (ex Ercole Marelli) per ridurre i costi di gestione nel contesto di una situazione di crisi per la cronica mancanza di componenti. Come scrive ilgiorno.it

Pnrr, Gentiloni: monitorare effetti crisi - Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Gentiloni intervenendo al dibattito al Pe sul piano di Ripresa e resilienza. Scrive rainews.it