Crespo ufficiale | torna al San Paolo

Hernan Crespo riparte dal Brasile. L`argentino è il nuovo tecnico del San Paolo (che ha già allenato da febbraio a ottobre 2021) con cui ha firmato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

