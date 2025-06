Crescono le esportazioni delle aziende dell' Alto Piemonte | i dati del primo trimestre 2025

Le aziende dell'Alto Piemonte dimostrano di essere sempre più competitive sui mercati internazionali. Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni della regione hanno toccato i 3,3 miliardi di euro, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati confermano la solidità e il dinamismo di un’economia in costante crescita, pronta a consolidare ulteriormente la propria posizione globale. A rivelarlo sono i numeri forniti...

