Cremonini Live 25 al Mugello | ecco la livrea speciale della VR46

Prepariamoci a vivere un’emozionante fusione di musica e motori: Cremonini live 25 al Mugello si veste di una livrea speciale della VR46, dedicata a Cesare Cremonini e al suo tour negli stadi. Un omaggio all’amicizia tra il cantante e il team di Morbidelli e Di Giannantonio, che domenica correranno con questi colori unici. Un connubio di passione e talento che rende questa gara ancora più indimenticabile.

È dedicata a Cesare Cremonini e al suo tour negli stadi, un omaggio all’amicizia tra il cantante e il team di Morbidelli e Di Giannantonio che correrà domenica con questi colori speciali . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Cremonini Live 25" al Mugello: ecco la livrea speciale della VR46

In questa notizia si parla di: cremonini - mugello - ecco - livrea

MotoGP, VR46: livrea ispirata ad Alaska Baby di Cesare Cremonini al Mugello; Cremonini Live 25 al Mugello: ecco la livrea speciale della VR46; Cremonini ispira la MotoGP: ecco la nuova livrea della VR46 per il Mugello.

Cremonini ispira la MotoGP: ecco la nuova livrea della VR46 per il Mugello - Valentino Rossi ha voluto celebrare il grande successo negli stadi del suo grande amico Cesare, impegnato in tour in giro per l'Italia. Lo riporta corrieredellosport.it

MotoGP | GP Mugello: livrea “Cremonini Live 25” per il VR46 Racing Team - Il VR46 Racing Team ha presentato la livrea con cui scenderanno in pista nella domenica del Mugello Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio ... Come scrive msn.com