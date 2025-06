Cremonini e Bologna casa e cuore L’apice emotivo del tour

si sciolgono davanti al calore e all’emozione di un pubblico che conosce ogni nota e ogni ricordo. Questa sera, Bologna diventa il palcoscenico di un momento unico, dove musica e cuore si intrecciano in un’intimità indimenticabile. Cremonini ci invita a vivere un’esperienza autentica, fatta di emozioni pure e di un legame profondo con la sua città natale, che rendono questo concerto un vero e proprio cuore pulsante dell’intero tour.

Bologna, 19 giugno 2025 – Lo definisce in un video “l’apice emotivo del suo tour”, Cesare Cremonini, il doppio appuntamento che lo vedrà stasera e domani protagonista al Dall’Ara. Perché è casa sua, perché — come ha ricordato— “tutte le canzoni della mia vita sono nate in questa città”. Ma anche perché, un po’, non sa cosa aspettarsi: “È una cosa particolarissima suonare nella propria città, ti senti nudo, denudato, non hai difese”. Difese che, in realtà, a Bologna non gli dovrebbero proprio servire: una città che lo ama e che lui ama profondamente, a cui ha dato e continua a dare tantissimo — e Bologna lo sa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it