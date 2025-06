Cremonini al Dall’Ara Stasera e domani i live Duetterà con Carboni L’entusiasmo dei fan

Stasera e domani, il Dall’Ara si trasforma nel palcoscenico di un’estate indimenticabile, con Cesare Cremonini e i duetti emozionanti con Marco Carboni. Un evento atteso da migliaia di fan, che consacra Bologna come capitale della musica dal vivo. Tra successi e ricordi, il concerto si prospetta come un momento magico per celebrare un artista che ha scritto la storia musicale in questa città. E tutto questo…

È il concerto per eccellenza dell'estate, insieme agli spettacoli di Vasco Rossi, quello che Cesare Cremonini porta questa sera e domani allo stadio Dall'Ara (inizio alle 21, i biglietti sono esauriti da mesi), che è tornato a ospitare i grandi appuntamenti della musica dal vivo. Tutto, qui, per l'inventore dei Lunapop, assume un carattere particolare: è la sua città, tante volte al centro delle sue canzoni, sino all'omaggio recente di San Luca, in duetto con Luca Carboni, che lo affiancherà sul palco proprio per eseguire il brano. Uno spettacolo pensato per lasciare il segno negli spettatori, concepito come se il palco fosse un gigantesco cinema sul quale scorrono immagini e effetti speciali che accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso i sentimenti, ma anche le geografie.

