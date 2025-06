Cremonese nuovi contatti per Nicola | la situazione per il nuovo allenatore

La Cremonese lavora senza sosta per definire il futuro tecnico, con Davide Nicola in pole position come possibile nuovo allenatore. I contatti sono in corso e l’attesa cresce tra i tifosi, desiderosi di vedere la squadra ripartire con una guida esperta e determinata. Scopri tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e le ultime novità che potrebbero rivoluzionare il ritorno in Serie A della Cremonese.

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Cremonese, con i contatti in corso per Davide Nicola. Tutti i dettagli in merito La Cremonese continua a lavorare per definire il nuovo allenatore in vista del ritorno in Serie A, e il nome in cima alla lista resta quello di Davide Nicola. Come riportato da Gianluca Di .

