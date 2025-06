Cremona frodi online | arrestato un uomo di 64 anni

Un nuovo episodio di frode online scuote Cremona: un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per una serie di truffe informatiche commesse tra il 2016 e il 2017. Le indagini hanno svelato un inquietante mosaico di inganni messi in atto attraverso tecniche digitali sofisticate. La vicenda evidenzia l'importanza di rimanere vigili nell'era digitale: la sicurezza online è un compito di tutti.

Cremona, 19 giugno 2025 – Un uomo di 64 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cremona in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Brescia. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, il 64enne avrebbe commesso una serie di reati contro il patrimonio tra il 2016 e il 2017 in diverse province italiane, utilizzando tecniche di frode telematica e ottenendo indebiti accrediti di denaro su una carta postepay a lui intestata. L'uomo è stato rintracciato e condotto alla casa circondariale Cà del Ferro di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, frodi online: arrestato un uomo di 64 anni

In questa notizia si parla di: cremona - arrestato - uomo - anni

Un uomo bosniaco di 38 anni, in vacanza in Penisola Sorrentina, è stato arrestato dai carabinieri per aver selvaggiamente picchiato la compagna, colpendola con pugni violenti al volto Vai su Facebook

Frodi online: arrestato un uomo di 64 anni; Crema, arrestato un uomo di 31 anni in affidamento in prova che ha violato le prescrizioni. Accompagnato in carcere dai Carabinieri; Scambio di droga fuori casa a Cremona, poi la scoperta choc: in casa cocaina, bilancini e materiale da spaccio.

Frodi online: arrestato un uomo di 64 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Cremona: arrestato un uomo di 40 anni per truffa ad anziana signora - All’uomo, inoltre, è stato anche notificato il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cremona per anni 4. Segnala poliziadistato.it