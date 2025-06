Cremlino | Kiev deve essere guidata da leadership legittima

''L'attuale leadership dell'Ucraina non ha i poteri previsti dalla Costituzione del Paese. Questa situazione deve essere risolta''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cremlino: Kiev deve essere guidata da leadership legittima

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Papa Leone XIV. Il presidente russo ha espresso apprezzamento per la disponibilità del Pontefice ad aiutare per risolvere la crisi ucraina. Secondo il Cremlino, Putin ha ribadito la volontà di arrivare all

Trump: "Putin impazzito, porterà a caduta Russia. Zelensky non fa favore a paese con le sue parole" #Trump #Putin #Zelensky #Russia #PoliticaInternazionale #Guerra #CrisiPolitica #Leadership #Diplomazia #Riflessioni

Ucraina, Putin: Pronto a incontrare Zelensky per concludere l'accordo | Il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia; Mosca di nuovo contro Mattarella. La leadership italiana non piace al Cremlino; Vertice dei leader europei a Kiev. Zelensky: Piano d'azione in 4 punti. Trump è d'accordo - Scaduto il cessate il fuoco di tre giorni.

Cremlino, necessario un vertice tra Putin e Trump - ma afferma che attualmente "non c'è niente di concreto" e un eventuale vertice "deve essere preparto in modo appropriato". Da ansa.it

Suslov, consigliere del Cremlino: «Stiamo vincendo sul campo, ma non ci bastano i territori. L’Ucraina deve essere neutrale» - Tenere in piedi l’attuale livello di cooperazione tra Kiev e gli occidentali dopo una tregua sarebbe una sconfitta per la Russia e questo per il ... Lo riporta corriere.it