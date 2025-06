Credito al consumo già presentate all' Irfis 585 domande per oltre 1,2 milioni

Il credito al consumo continua a suscitare grande interesse in Sicilia, con ben 585 domande presentate all'IRFIS-FinSicilia finora, per un totale di oltre 1,25 milioni di euro richiesti. Questo contributo a fondo perduto, ideato dal governo Schifani, mira ad alleggerire gli oneri degli interessi sui prestiti destinati all'acquisto di beni durevoli, offrendo nuove opportunità ai cittadini e alle imprese locali. Una misura che promette di fare la differenza nel panorama economico regionale...

Sono 585 le domande presentate finora a Irfis-FinSicilia per ricevere il contributo a fondo perduto destinato ad abbattere gli interessi sui prestiti al consumo per l'acquisto di beni durevoli. In totale, la richiesta economica ammonta a 1.254.973 euro. "La misura, voluta dal governo Schifani -.

La procedura è gestita dall'Irfis e le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre...

