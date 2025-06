Courtois ammette cosa sta succedendo al Real dopo Ancelotti | Non può cambiare tutto in quattro giorni

Il Real Madrid sta attraversando una fase di transizione dopo l'addio di Ancelotti, e Courtois non nasconde le sfide che questa trasformazione comporta. Con Xabi Alonso al timone, i cambiamenti richiedono tempo ed energia, e la squadra si trova ancora a fare i conti con vecchi schemi. La strada verso il nuovo successo è irta di ostacoli, ma la determinazione non manca: continuate a leggere per scoprire come i Blancos cercano di adattarsi e riscrivere il proprio futuro.

Courtois ammette le difficoltà che sta vivendo il Real Madrid dopo l'addio ad Ancelotti. Assimilare le nuove idee di Xabi Alonso non è facile: "Facciamo ancora i movimenti che ci chiedeva di fare Carlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

