Costano come un chilo di bistecche | dentro le insalate in busta e quali sono le migliori secondo noi

Se pensate che le insalate in busta siano un'idea economica, dovrete ricredervi. Con un costo che può superare i 20 euro al chilo, queste fresche e pronte per l’estate meritano una valutazione accurata. Abbiamo messo alla prova le migliori misticanze con chef e degustatori, scoprendo quali sono davvero convenienti e gustose. Ecco la classifica delle insalate in busta più sfiziose, dalla eccellente alla deludente.

