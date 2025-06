Costacurta torna sul caso Acerbi | Non ha capito che rifiutando la Nazionale…

Billy Costacurta torna a parlare del caso Acerbi, evidenziando come il difensore abbia frainteso le dinamiche della nazionale italiana. L’ex campione del Milan commenta con schiettezza le recenti polemiche, sottolineando l’importanza di una comunicazione chiara e di un senso di squadra più forte che mai. Le sue parole invitano a riflettere sulle scelte di Gattuso e sul futuro azzurro, ricordandoci che l’Italia punta a riscrivere la sua storia nel Mondiale 2026.

L'ex difensore Billy Costacurta ha commentato i recenti avvenimenti attorno alla nazionale italiana. Le sue parole su Gattuso, Acerbi e il Mondiale 2026. Intervistato da Chi, l'ex difensore del Milan Billy Costacurta ha commentato i recenti sviluppi della nazionale italiana. Tra gli argomenti di maggiore interesse, naturalmente, l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra e il caso Acerbi. Le sue dichiarazioni. GATTUSO – «Penso che sia una scelta corretta. Lui, come altri nostri eroi del 2006, rappresenta un attaccamento alla maglia che, sinceramente, nelle ultime Nazionali è venuto un po' meno.

