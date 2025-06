Costacurta | Nessuno vuole fare il ct per non finire come Spalletti allontanato in modo ingeneroso

Nel mondo del calcio italiano, la sfida di diventare commissario tecnico è un'impresa delicata, come sottolinea Costacurta. Con una riflessione sincera, il commento di Billy si concentra sulla scelta di Gattuso e sull’importanza di mantenere viva la passione per la maglia azzurra. La domanda che sorge spontanea è: chi sarà il prossimo a guidare la Nazionale, e quale sarà il suo impatto? In un contesto così complesso, ogni decisione pesa come un macigno.

Il settimanale “Chi” ha intervistato Billy Costacurta sulla situazione del calcio italiano, quindi anche sulla Nazionale e sulla nomina di Gattuso a commissario tecnico. «Penso che sia una scelta corretta. Lui, come altri nostri eroi del 2006, rappresenta un attaccamento alla maglia che, sinceramente, nelle ultime Nazionali è venuto un po’ meno». Si era parlato anche di De Rossi. Perché ha lo stesso appeal di Gattuso? «Sì, ma io non credo che oggi ci sia un uomo solo che possa risolvere i problemi della Nazionale con la bacchetta magica. Dobbiamo far crescere dei giocatori. E oggi ci sono pochi italiani che giocano grandi partite internazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Costacurta: «Nessuno vuole fare il ct per non finire come Spalletti allontanato in modo ingeneroso»

