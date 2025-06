Così Radical Storage ha digitalizzato l’ultimo miglio del turismo | il deposito bagagli

COS236 Radical Storage ha rivoluzionato l’ultimo miglio del turismo, digitalizzando il deposito bagagli e rispondendo a una domanda cruciale: dove lasciare le valigie in città? Ora, i viaggiatori possono liberamente esplorare senza pensieri, lasciando i loro bagagli in soluzioni smart e facilmente accessibili. Un passo avanti verso un turismo più libero e flessibile, che trasforma ogni viaggio in un’esperienza senza stress.

Il turismo cambia, evolve e si digitalizza. Ma c’era ancora un tassello che mancava all’appello: il deposito bagagli. Certo, ci sono quelli nelle stazioni, ma in città? Dopo il check-out, se il turista ha ancora a disposizione mezza giornata prima di partire, dove trova un posto vicino per lasciare le valigie? E se arriva presto e desidera comunque muoversi liberamente prima di fare check-in in albergo o in appartamento? Un problema tanto comune quanto trascurato, fino a quando Alessandro Seina, imprenditore romano, ha deciso di trasformarlo in opportunità. Così è nata Radical Storage, la piattaforma che consente a chi viaggia di trovare e prenotare online uno spazio sicuro dove lasciare le valigie, per qualche ora o per l’intera giornata, in modo semplice e tracciabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it