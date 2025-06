Così le immagini digitali modificano la mente e riplasmano le relazioni sociali

Le immagini digitali stanno rivoluzionando la nostra mente e le relazioni sociali, modificando il modo in cui percepiamo e comunichiamo. La sfida cruciale consiste nel tradurre la vasta gamma di sensazioni umane in una lingua numerica, affinché possano essere riprodotte su schermi e percepite di nuovo dai nostri sensi. Questo processo complesso influisce profondamente sulla nostra esperienza sensoriale e sul pensiero, plasmandone nuove forme e dinamiche.

Il punto nodale di tradurre la lingua dei sensi in una lingua numerica (input), che poi debba di nuovo apparire percepibile dai sensi (output) – ancorché tradotta su un altro medium sensoriale, il monitor – emerge con forza dall'analisi delle immagini digitali. Non è un problema da poco, per la vista, per gli altri sensi e per la formulazione del nostro pensiero, che dai sensi si forma e si mostra a noi in modo incarnato, anche nelle sue manifestazioni più astratte e sottili (Gallese, Lakoff, 2005; Gallese, 2007). Dunque, il nostro corpo è coinvolto in modo pregnante dall'utilizzo del digitale, traduce alcuni sensi e modifica costantemente, nell'uso della sua traduzione, il nostro apprendimento e il nostro pensiero, che hanno a che fare con una tecnologia intellettuale nuova, quella fornita dall'utilizzo dei dispositivi digitali che il nostro corpo usa.