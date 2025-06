Così il Cremlino fa leva sulla guerra tra Iran e Israele Parla Di Liddo Cesi

In un contesto globale sempre più complesso, le tensioni tra Iran e Israele si intrecciano con la crisi ucraina, mostrando come le dinamiche geopolitiche siano strettamente connesse. Vladimir Putin, nel pieno dell'escalation, apre alla possibilità di un dialogo con Zelensky, ma solo se si raggiungono progressi negoziali. Questa apertura rivela quanto gli equilibri internazionali siano influenzati da interessi multipli e strategie condivise, sottolineando l'importanza di comprendere le logiche di un’interdipendenza che va oltre i confini nazionali.

Nel pieno dell'escalation tra Israele e Iran, il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato una dichiarazione sulla sua disponibilità ad incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, ma soltanto in caso di una conclusione positiva del processo negoziale. Dichiarazioni legate sì al conflitto in Ucraina, ma anche allo scenario mediorientale. Quali sono le logiche di quest'interdipendenza? Formiche.net ha chiesto al direttore del Centro Studi Internazionali Marco Di Liddo una lettura della vicenda. Con le sue recenti dichiarazioni, Putin ha voluto in qualche modo riportare il focus dell'opinione pubblica internazionale sul conflitto? Le dichiarazioni di Putin non hanno avuto lo scopo di riportare l'interesse mediatico internazionale sul conflitto ucraino, ma bensì quello di mettere la sua persona al centro di questa osservazione mediatica.

