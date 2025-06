Cos'è successo tra Palmeiras e Al Ahly | partita sospesa e poi ripresa tifosi invitati a lasciare gli spalti

Un episodio di tensione e imprevedibilità ha travolto la sfida tra Palmeiras e Al Ahly, con una sospensione iniziale di 40 minuti a causa delle condizioni meteo avverse. Dopo un rapido avviso di allerta, i tifosi sono stati invitati a lasciare gli spalti per motivi di sicurezza. La partita, sospesa e poi ripresa, ha dimostrato come il calcio possa affrontare anche le sfide più imprevedibili, lasciando tutti con un senso di suspense e attesa. Continua a leggere.

La sfida tra Palmeiras e Al Ahly al Mondiale per Club era stata prima sospesa per 40 minuti e poi ripresa dopo un avviso di allerta meteo. Il pubblico era stato invitato a mettersi al riparo e lasciare gli spalti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

