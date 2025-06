Cos’è la GBU-57 l’arma che potrebbe essere usata in Iran e che solo gli Usa possono sganciare

La GBU-57, l’arma rivoluzionaria in possesso esclusivo degli Stati Uniti, potrebbe cambiare le sorti del conflitto tra Iran e Israele. Capace di distruggere basi nucleari sotterranee, questa potente bomba rappresenta un elemento decisivo in un’escalation senza precedenti. Con Donald Trump valutando attentamente le sue mosse, il mondo si interroga: quale sarà la scelta americana nel momento di massima tensione? La risposta potrebbe avere ripercussioni globali e definire il futuro della regione.

La GBU-57 è l'unica arma convenzionale in grado di distruggere le basi nucleari sotterranee in Iran. Solo gli Usa la possiedono. Cosa farà Donald Trump? Mentre continuano i bombardamenti tra Iran e Israele, cresce il dubbio sulla decisione che potrebbe prendere Donald Trump sull'entrata nel conflitto al fianco di Tel Aviv. " Se la scelta è tra combattere o lasciare che abbiano la bomba atomica, bisogna fare ciò che è necessario", ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo la posizione occidentale: l'Iran non può avere la bomba atomica perché metterebbe ulteriormente a rischio la stabilità del Medio Oriente.

