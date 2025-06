Cosa significa avere solo due anni di emissioni prima di superare la soglia critica di 1,5 °C

Avere solo due anni di emissioni rimanenti prima di superare la soglia critica di 15.176°C significa che il nostro pianeta sta raggiungendo un punto di non ritorno molto in fretta. Con i livelli attuali, il nostro "budget" di emissioni di CO2 si esaurirà in appena due anni, mettendo a rischio il delicato equilibrio climatico. Questa corsa contro il tempo ci invita a riflettere e agire subito per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Continua a leggere.

Agli attuali livelli di emissioni, il budget di 130 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO2) per non superare un riscaldamento globale di 1,5 °C verrà esaurito in appena due anni: dal 2015 al 2024, le temperature medie del pianeta sono state di 1,24 °C più alte rispetto all’epoca preindustriale, di cui 1,22 °C dovuti alle emissioni derivanti dalle attività umane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

