Cosa può spingere Washington a entrare in guerra contro Teheran

Per comprendere cosa potrebbe spingere Washington a entrare in guerra contro Teheran, è fondamentale analizzare tre elementi chiave che potrebbero influenzare la decisione di Donald Trump di intervenire al fianco di Israele. Leggi attentamente per scoprire le motivazioni e le dinamiche che potrebbero portare gli Stati Uniti a un passo dal conflitto.

Per capire come e perché Donald Trump potrebbe decidere di partecipare al conflitto al fianco di Israele bisogna tenere conto di tre elementi.

La chiusura dello stretto di Hormuz è ventilata per spingere Washington a far pressione su Tel Aviv. Attuarla sarebbe l’extrema ratio per il regime iraniano. Calma. Vai su X

La parola d'ordine in Europa ora: è sanzioni più dure per spingere Vladimir Putin alla pace. Con un rinnovato accento sul coordinamento. Ecco perché fioccano i contatti sulla rotta Bruxelles-Londra-Washington, arrivando poi ad allargare il campo al G7. http Vai su Facebook

