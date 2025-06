Cosa hanno in mano gli avvocati? Liliana Resinovich Sebastiano Visintin prepara la sua difesa

Nel cuore del mistero sulla scomparsa e la morte di Liliana Resinovich, gli avvocati di Sebastiano Visintin si preparano a difendere il loro assistito con determinazione e strategie mirate. Mentre le indagini proseguono e nuove prove emergono, cosa hanno in mano questi esperti legali per smontare le accuse e trovare la verità ? La risposta potrebbe essere decisiva per chiarire un caso che ha scosso l’Italia e alimenta ancora molti interrogativi.

Il mistero della morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata priva di vita tre settimane piĂą tardi tra i boschetti dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, continua ad alimentare domande e sospetti. Una delle figure centrali in questa intricata vicenda è il marito della vittima, Sebastiano Visintin, che da alcuni mesi è ufficialmente indagato per omicidio. Un’accusa che lui ha sempre respinto con fermezza e che ha ribadito ancora una volta nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione “Lombardia Nera”, condotta da Marco Oliva su Telelombardia. >> Nome reale, etĂ , paese: donna morta a Villa Pamphili, la notizia ufficiale arrivata ora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

