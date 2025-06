Cosa ha indossato Giulia De Lellis per il suo primo concerto in gravidanza?

Giulia De Lellis, incinta e radiosa, ha dimostrato ancora una volta che la gravidanza non è un ostacolo al divertimento, scegliendo un look premaman irresistibile per il suo primo concerto con la piccola Priscilla. Con stile e naturalezza, ha catturato l’attenzione di tutti, confermando che la moda premaman può essere alla moda e funzionale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo outfit trendy e ispirare anche te!

Giulia De Lellis è incinta e non ha alcuna intenzione di rinunciare al divertimento. Nelle ultime ore ha portato la piccola Priscilla al suo primo concerto e per l'occasione ha sfoggiato un look premaman super trendy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

