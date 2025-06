Cosa fare in città | gli eventi del fine settimana del 21 e 22 giugno

Preparati a vivere un fine settimana all'insegna di scoperta e divertimento nel novarese e nel Vco! Tra spettacoli, mercatini, concerti e delizie enogastronomiche, il 21 e 22 giugno offrono un ricco calendario di appuntamenti per tutti i gusti. Non perdere l'occasione di immergerti in questa vibrante atmosfera e rendere indimenticabile il tuo weekend: ecco gli eventi da non lasciarsi sfuggire!

Sarà un fine settimana con tanti appuntamenti ed eventi quello in arrivo nel novarese e nel Vco. In programma ci sono spettacoli, mostre, mercatini, street food, rassegne enogastronomiche, festival, eventi sportivi, concerti e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo week. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Cosa fare in città : gli eventi del fine settimana del 21 e 22 giugno

