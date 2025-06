Cosa fare a Milano questo weekend | il 20 21 e 22 giugno tanti eventi tra festival musica e yoga per il solstizio d’estate

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Milano, tra atmosfere estive, musica, yoga e tanta creatività. Dal 20 al 22 giugno, la città si trasforma in un palcoscenico di eventi che celebrano il solstizio d’estate e la Giornata Internazionale dello Yoga, offrendo occasioni di relax, divertimento e condivisione. Un’occasione imperdibile per scoprire nuove passioni e immergersi nell’energia vibrante di Milano. Quale sarà il tuo modo preferito di festeggiare questa magia?

Milano, 19 giugno 2025 - Milano accoglie il solstizio d’estate trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto. Il mare non c’è, ma il programma di questo fine settimana del 21 giugno – giorno più lungo dell’anno e Giornata Internazionale dello Yoga – promette leggerezza, colore e divertimento. Festival, musica, teatro per la pace, sport per tutti e mercatini handmade animeranno ogni angolo della città. Un weekend da vivere fino all’ultimo raggio di sole. tra spettacoli, balli, yoga, giochi e tanto altro. Venerdì 20 giugno 2025. Sabato 21 giugno 2025. Domenica 22 giugno 2025. Cosa fare nel weekend nell’hinterland di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it