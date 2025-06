Cosa è uscito alla seconda prova della Maturità 2025 per licei e istituti tecnici | l'elenco delle tracce

Se siete curiosi di scoprire cosa è stato proposto agli studenti italiani nella seconda prova della Maturità 2025, questa guida vi porta tra gli argomenti più selezionati e stimolanti. Dalle analisi di classici come Cicerone alle sfide digitali con piattaforme anti-fake news, ogni traccia rappresenta un tassello fondamentale del percorso di formazione. Continua a leggere per conoscere nel dettaglio l’elenco completo e prepararti al meglio per il grande esame.

L'elenco completo delle tracce della seconda prova della Maturità 2025 per ciascun indirizzo di studi in aggiornamento: dal brano di Cicerone per la versione di latino al liceo classico agli studi di funzione allo Scientifico allo sviluppo di una piattaforma web contro le fake news all'ITIA.

Maturità 2025, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news - Oggi, per oltre 524mila studenti italiani, è il grande giorno della seconda prova degli esami di maturità 2025.

