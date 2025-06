Cosa c’entra la frase di Cartesio sull’immaginazione con la prova di matematica per lo Scientifico alla maturità 2025?

Dopo la prima giornata dedicata all’italiano, la Maturità 2025 si apre con sfide diverse per ogni indirizzo. Per i ragazzi dello Scientifico, la prova di Matematica inizia con due problemi, entrambi introdotti da citazioni significative. La più curiosa è quella di Cartesio: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Questa frase, associata al rigore logico e alla creatività necessaria in matematica, invita a riflettere su come immaginazione e ragione siano inscindibili nel percorso scientifico.

Dopo la prima giornata dedicata alle prove di italiano, la seconda tappa della Maturità 2025 si differenzia a seconda dell’indirizzo scolastico. Così, se al classico è toccata una versione di Cicerone, la traccia di Matematica per il Liceo Scientifico è incentrata su due problemi che iniziano entrambi con una citazione. La più curiosa è quella di Cartesio: “ La ragione non è nulla senza l’immaginazione “. Una frase che, associata al rigore di una funzione, può sembrare strana. In realtà è tutt’altro che antitetica. René Descartes (latinizzato in Cartesio) fu un filosofo e matematico e pose le basi della filosofia moderna. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa c’entra la frase di Cartesio sull’immaginazione con la prova di matematica per lo Scientifico alla maturità 2025?

In questa notizia si parla di: frase - cartesio - immaginazione - matematica

Citazione di Cartesio, Platone e l’opera di Boccioni: le scelte culturali nel tema di matematica; Schettini sulla prova di matematica: “Viva Cartesio, la ragione è nulla senza immaginazione”; Esame di Stato 2025: Cicerone al Classico, Cartesio allo Scientifico - Analisi delle prove d'indirizzo.

Maturità 2025, Cartesio, Platone e un accenno d'arte nella seconda prova di matematica allo Scientifico - La traccia di Matematica per la seconda prova scritta del Liceo Scientifico è incentrata su due problemi che iniziano entrambi con una citazione. Segnala msn.com

Citazione di Cartesio, Platone e l’opera di Boccioni: le scelte culturali nel tema di matematica - Nel testo di esame anche un riferimento a Cicerone con una frase tratta dal “De divinatione” Per la seconda prova della maturità, al liceo scientifico, il compito di matematica chiede di risolvere uno ... Da repubblica.it