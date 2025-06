Cortona-Malta Caravaggio e Laparelli insieme nel duomo di La Valletta

Un incontro straordinario tra arte e architettura: a La Valletta, nel duomo, si svelano le opere di Caravaggio e i disegni di Francesco Laparelli, l’architetto cortonese che plasmò la Malta del Cinquecento. La mostra «Grand Ambitions» celebra questa unione di talenti, offrendo uno sguardo unico sulla genesi della capitale maltese. Un’occasione imperdibile per scoprire come il genio creativo attraversa secoli e frontiere. Continua a leggere per immergerti in questa affascinante storia.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Inaugurata «Grand Ambitions», la mostra con i disegni dell'architetto cortonese Francesco Laparelli che nel '500 progettò la costruzione della capitale maltese Francesco Laparelli da Cortona a Malta sullo sfondo di Caravaggio. Alcuni dei disegni originali dell'architetto militare cortonese, che nel 1566 progettò e dette avvio alla costruzione della nuova capitale La Valletta, sono esposti dal 18 giugno nell'oratorio della concattedrale di San Giovanni Battista nel cuore della capitale di Malta. Quasi una «sorpresa», offerta alle migliaia di visitatori di due celebri dipinti di Caravaggio, la Decollazione di San Giovanni Battista e San Girolamo Scrivente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona-Malta, Caravaggio e Laparelli insieme nel duomo di La Valletta

La valletta - Nel 1565, quando il condottiero francese e gran maestro dei Cavalieri Ospitalieri Jean de la Valette affidò all’architetto Francesco Laparelli il masterplan di una nuova città fortificata per ... Si legge su theplan.it