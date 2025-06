Cortona incontro pubblico per il Piano operativo di prossima adozione

A Cortona si apre un importante momento di partecipazione con l'incontro pubblico sul nuovo Piano Operativo, uno strumento fondamentale per il futuro della città. Mercoledì 25 giugno alle ore 15, cittadini e stakeholders sono invitati a contribuire alla definizione delle linee guida urbanistiche che plasmeranno il territorio. Un’occasione unica per essere protagonisti del cambiamento e condividere idee per una Cortona sempre più vivibile e sostenibile. Non mancate!

Arezzo, 19 giugno 2025 – Mercoledì 25 giugno, prosegue il percorso di partecipazione per l’adozione dello strumento urbanistico Un incontro pubblico per favorire la condivisione del processo di formazione del nuovo Piano Operativo (ex Regolamento urbanistico) del Comune di Cortona. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 giugno alle ore 15 nella sala del Consiglio comunale (ingresso da piazza Signorelli). Questo incontro rientra nel percorso di partecipazione per la formazione del nuovo Piano operativo, strumento urbanistico con cui si mettono in campo obiettivi e indirizzi strategici contenuti nel Piano strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, incontro pubblico per il Piano operativo di prossima adozione

