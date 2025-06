Cortina d’Ampezzo capitale mondiale del trail running dal 25 giugno

Dal 25 giugno, Cortina d’Ampezzo si trasforma nella capitale mondiale del trail running, ospitando la Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB®. Con oltre seimila atleti da novanta nazioni e star come Courtney Dauwalter in gara, questa corsa tra le spettacolari Dolomiti promette emozioni uniche e sfide indimenticabili. Preparati a vivere un’esperienza sportiva senza eguali in uno dei paesaggi più suggestivi del mondo: il conto alla rovescia è iniziato!

Sotto il segno della Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB®: ebbene sì, sta arrivando più forte che mai Courtney Dauwalter. Stiamo parlando della più forte e interessante trail runner a livello mondiale, al via della 120K. Udite udite, ben oltre seimila atleti provenienti da circa novanta nazioni, pronti e carichi a sfidare le Dolomiti in una delle competizioni più amate del circuito mondiale. CORTINA TEMPIO INTERNAZIONALE: SI PARTE IL 25 GIUGNO COL GRANDE TRAIL RUNNING. Dal 25 al 29 giugno Cortina d’Ampezzo torna incontrastata capitale mondiale del trail running. Cinque giorni di gare, incontri, storytelling e montagne. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

