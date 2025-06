Corteo dei metalmeccanici in sciopero | centro blindato a Lanciano

Domani, venerdì 20 giugno, Lanciano si trasformerà nel cuore pulsante della protesta dei metalmeccanici, con un corteo blindato che attraverserà le strade cittadine. Centinaia di lavoratori in tuta blu si mobilitano per rivendicare i loro diritti in uno sciopero nazionale che coinvolge tutto il comparto. Un momento di forte unità e determinazione, volto a richiamare l’attenzione sulle sfide del settore e sui bisogni dei lavoratori.

Centinaia di tute blu della provincia sono attese domani, venerdì 20 giugno, a Lanciano per partecipare per lo sciopero nazionale del comparto metalmeccanico. Le organizzazioni sindacali del settore hanno indetto uno sciopero generale a livello nazionale, scegliendo infatti Lanciano come sede. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Corteo dei metalmeccanici in sciopero: centro blindato a Lanciano

In questa notizia si parla di: sciopero - lanciano - corteo - metalmeccanici

Sciopero generale dei metalmeccanici: venerdì 20 giugno manifestazione a Lanciano - Venerdì 20 giugno, Lanciano si mobiliterà con una grande manifestazione per lo sciopero generale dei metalmeccanici, indetto da Fim, Fiom e Uilm.

Sciopero nazionale dei metalmeccanici: in Abruzzo corteo a Lanciano Vai su Facebook

#Metalmeccanici, venerdì 20 giugno nuovo #sciopero nazionale (il quinto negli ultimi mesi) per il rinnovo del Contratto con manifestazione regionale a Firenze Info https://cgiltoscana.it/2025/06/18/metalmeccanici-il-20-giugno-nuovo-sciopero-per-il-contratto Vai su X

Sciopero generale dei metalmeccanici: venerdì 20 giugno manifestazione a Lanciano; Metalmeccanici in sciopero: a Lanciano la manifestazione regionale Abruzzo-Molise; Venerdì 20 giugno sciopero generale dei metalmeccanici a Lanciano.

Sciopero metalmeccanici, domani presidio davanti alla Saras - Presidio domani mattina davanti ai cancelli della Saras dei metalmeccanici di Fiom, Fsm e Uilm in occasione dello sciopero generale nazionale. ansa.it scrive

Sciopero generale dei metalmeccanici venerdì 20 giugno: anche in Molise la mobilitazione sarà forte - Venerdì 20 giugno i metalmeccanici incroceranno le braccia per 8 ore, aderendo allo sciopero generale nazionale ... Secondo molisenetwork.net